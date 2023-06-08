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Россияне обстреливают Херсон во время эвакуации населения: есть раненые
08.06.2023 14:52 Раиса Вовк

Россияне обстреливают Херсон во время эвакуации населения: есть раненые

Российские военные обстреливают Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем проводится эвакуация с затопленных территорий. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города", - написал Прокудин.

Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак напомнил, что в Херсоне идет эвакуация.

"Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", - пишет Ермак.

В свою очередь кадры с места обстрела опубликовали попавшие под вражеский обстрел журналисты "Грат". Они сообщают, что под атаку попал район Корабельной площади.

Обновлено. Пресс-служба МВД сообщила, что из-за обстрела Херсона ранения получили три человека. Оккупанты начали атаковать центр и прибрежные территории города как раз во время эвакуации.

"Сейчас известно по меньшей мере о трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

По данным, главы пресс-офиса ОВА Александра Толоконникова, в результате обстрела войсками РФ Херсона ранены женщина в центре города и два человека возле Корабельной площади.

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