



Россияне обстреливают Херсон во время эвакуации населения: есть раненые

Российские военные обстреливают Херсон. Враг открыл огонь по городу в то время, когда в нем проводится эвакуация с затопленных территорий. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



"Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города", - написал Прокудин.



Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак напомнил, что в Херсоне идет эвакуация.



"Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", - пишет Ермак.



В свою очередь кадры с места обстрела опубликовали попавшие под вражеский обстрел журналисты "Грат". Они сообщают, что под атаку попал район Корабельной площади.



Обновлено. Пресс-служба МВД сообщила, что из-за обстрела Херсона ранения получили три человека. Оккупанты начали атаковать центр и прибрежные территории города как раз во время эвакуации.



"Сейчас известно по меньшей мере о трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.



В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.



По данным, главы пресс-офиса ОВА Александра Толоконникова, в результате обстрела войсками РФ Херсона ранены женщина в центре города и два человека возле Корабельной площади.