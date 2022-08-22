



Россияне дважды атаковали Киевский район Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вечером 21 августа произошел ракетный обстрел Киевского района города. Предварительно три "прилета". Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме.



Но на этом все не закончилось - утром 22 августа был ракетный удар и снова по Киевскому району.



"Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание.



Был небольшой пожар, информации о пострадавших нет", - указано в сообщении.



По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, "один человек пострадал в результате обстрела Киевского района Харькова в этот вечер. Попадание в частное домовладение. Пожара нет".