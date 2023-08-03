



Россиянам начали раздавать оружие для "защиты" от Украины

В Курской и Белгородской областях начали вооружать местное население для "защиты" от ударов, которые якобы наносятся с территории Украины.



Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.



"В этих условиях мы обязаны обеспечить безопасность местных жителей и гостей региона. Для этих целей создана добровольная народная дружина, которая занимается оказанием дополнительной помощи вооруженным силам, Росгвардии, полиции и погрануправлению", - сообщает Старовойт.



По его словам, в регионе начали выдавать стрелковое оружие. Всего собираются выдать 300 единиц.



Тем временем, в Белгородской области также начали раздавать противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

