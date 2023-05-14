Россия заявила об атаке дрона на нефтебазу в Брянской области
Власти Брянской области РФ заявили об атаке беспилотника на Клинцовскую нефтебазу, принадлежащую Роснефти.
Губернатор региона Александр Богомаз утверждает, что объект атаковал “украинский беспилотник”.
По предварительным данным, с беспилотника были сброшены два снаряда.
"По нашим данным, охранники обнаружили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами, которые не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания, а также пострадавших нет", – говорится в сообщении.