



Россия заявила об атаке дрона на нефтебазу в Брянской области

Власти Брянской области РФ заявили об атаке беспилотника на Клинцовскую нефтебазу, принадлежащую Роснефти.



Губернатор региона Александр Богомаз утверждает, что объект атаковал “украинский беспилотник”.



По предварительным данным, с беспилотника были сброшены два снаряда.



"По нашим данным, охранники обнаружили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами, которые не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания, а также пострадавших нет", – говорится в сообщении.



