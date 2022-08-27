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Россия вывозит системы С-300 из Сирии - спутниковые снимки
27.08.2022 06:08 Ольга Белозерова

Россия вывозит системы С-300 из Сирии - спутниковые снимки

Россия вывозит свои системы ПВО С-300 из Сирии на фоне вторжения на Украину.

Об этом свидетельствуют снимки израильской компании спутниковой разведки ImageSat International (ISI).

ISI обнародовала снимки показывающие, что система С-300, дислоцированная недалеко от города Масьяф на северо-западе Сирии, была разобрана в последние недели. Как утверждается, эта система находилась в этом районе несколько лет. 


По данным ISI, радар системы был доставлен на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а батарея С-300 была доставлена ​​в порт Тартус, где ее погрузили на российский корабль, направляющийся в черноморский порт Новороссийск. Судно должно было пришвартоваться в российском портовом городе в пятницу.

По оценкам ISI, батарея была переброшена обратно в Россию для усиления ее средств ПВО, которые, как сообщается, были повреждены во время боевых действий в Украине. 

Считается, что район Масьяф используется в качестве базы для иранских и проиранских сил, и неоднократно подвергался атакам, приписываемым Израилю. Напомним, что еще день назад сирийские СМИ сообщали о предполагаемых израильских ударах по объектам в районе Масьяф. По информации прессы, Израиль нанес удар по складу оружия "Хизбаллы". 

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