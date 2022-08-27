



Россия вывозит системы С-300 из Сирии - спутниковые снимки

Россия вывозит свои системы ПВО С-300 из Сирии на фоне вторжения на Украину.



Об этом свидетельствуют снимки израильской компании спутниковой разведки ImageSat International (ISI).



ISI обнародовала снимки показывающие, что система С-300, дислоцированная недалеко от города Масьяф на северо-западе Сирии, была разобрана в последние недели. Как утверждается, эта система находилась в этом районе несколько лет.





פינוי הסוללה הרוסית מסוריה: בתמונות שפורסמו נראית (משמאל) פריסת הסוללה בחודש שעבר, שנועדה להגן על הבסיס הרוסי "חמיימים" ועל נמל טרטוס. בתמונה עדכנית מהיום (מימין) נראה כי הסוללה קופלהhttps://t.co/Te1Io6MY1f@ItayBlumental (צילום: ImageSat International) pic.twitter.com/JcT4zZPYGW — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2022