



Россия: ВВС Израиля атаковали сирийский научный центр

ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому научному центру в городе Масьяф 25 августа.



Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, сообщают РИА-Новости.



По словам Егорова, четыре израильских истребителя F-16 выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиационных бомб. Самолеты, находящиеся в восточной части Средиземного моря, направили снаряды "по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф".



"Дежурными силами ПВО ВС Сирии из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб", - заявил генерал-майор Егоров.



Напомним, что сирийское агентство SANA сообщало о работе ПВО над Масьяфом, где двое пострадали в результате ударов по исследовательскому центру. Также по информации прессы, был нанесен удар по складу оружия "Хизбаллы".



К слову, новые спутниковые снимки ImageSat International (ISI) показывают, что Россия вывозит системы ПВО С-300 из Сирии. В частности, была разобрана система, находящаяся недалеко от Масьяфа.