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Россия в Харькове разбомбила вагоны с телами своих же военных. Фото
22.09.2022 10:18 Раиса Вовк

Россия в Харькове разбомбила вагоны с телами своих же военных. Фото

Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных. Это произошло в результате удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Харькове. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - сообщил он.

Напомним, ранее в Украине заявили о готовности вернуть России тела ее погибших солдат, которых нашли на полях боев. Впоследствии уже последовали обмены погибшими военными.

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