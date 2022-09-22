



Россия в Харькове разбомбила вагоны с телами своих же военных. Фото

Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных. Это произошло в результате удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Харькове. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - сообщил он.



Напомним, ранее в Украине заявили о готовности вернуть России тела ее погибших солдат, которых нашли на полях боев. Впоследствии уже последовали обмены погибшими военными.



