



Россия: Ученого Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене. Об этом сообщается в открытом письме, опубликованном на сайте ИТПМ СО РАН.



"За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института - Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев - были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса - "Государственная измена" (ст. 275 УК РФ)", - говорится в письме.



Собеседник в СО РАН сообщил ТАСС, что Звегинцева задержали около трех недель назад, он находится под домашним арестом. Поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По его словам, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.



В открытом письме сотрудники ИТПМ СО РАН обращаются к органам власти России, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.



Летом 2022 года за госизмену арестовали директора ИТПМ СО РАН Александра Шиплюка и главного научного сотрудника института Анатолия Маслова.