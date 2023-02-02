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Россия снова провоцирует голод в мире
02.02.2023 18:16 Юлия Фрилис

Россия снова провоцирует голод в мире

Россия снова провоцирует голод в мире...

Страна – агрессор повторно блокирует работу зернового коридора. Продовольственная безопасность мира под угрозой страдают украинские агропроизводители, которые теряют деньги. Об этом заявил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

"Мы видим, что Россия использует "зерновую инициативу" как инструмент манипуляций и давления на международное сообщество. Именно поэтому она начала блокировать работу "зернового коридора". Если в сентябре-октябре в среднем в сутки через Босфор проходило 6 судов, то сейчас это 2-3 корабля в день", - подчеркнул Александр Гайду.

По мнению нардепа, Россия снова искусственно создает продовольственный кризис в мире. В то время как Украина пытается уберечь мир от голода.

Последствия блокирования Россией наших судов с зерном – это усиление голода в африканских и азиатских странах, повышение цен для всех потребителей. Поэтому мир не должен допустить, чтобы россия искусственно провоцировала голод.

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