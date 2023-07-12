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Россия: Рельсы могут согнуться из‑за аномальной жары
12.07.2023 11:57 Аркадий Бочаровский

Россия: Рельсы могут согнуться из‑за аномальной жары

Из-за аномально высокой температуры в регионах 4 федеральных округов РФ может произойти деформация железнодорожного полотна, сообщает РИА Новости. 

По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, такая ситуация наблюдается в южных регионах Уральского федерального округа, в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской и Астраханской областях.

Именно в этих регионах существует высокая вероятность происшествий, которые связаны с перегревом трансформаторных подстанций и с деформацией железнодорожного полотна.

В данных регионах продолжает сохраняться жаркая и сухая погода. При этом температура воздуха остается на 3-8 градусов выше нормы.

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