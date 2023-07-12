



Россия: Рельсы могут согнуться из‑за аномальной жары

Из-за аномально высокой температуры в регионах 4 федеральных округов РФ может произойти деформация железнодорожного полотна, сообщает РИА Новости.



По данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, такая ситуация наблюдается в южных регионах Уральского федерального округа, в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской и Астраханской областях.



Именно в этих регионах существует высокая вероятность происшествий, которые связаны с перегревом трансформаторных подстанций и с деформацией железнодорожного полотна.



В данных регионах продолжает сохраняться жаркая и сухая погода. При этом температура воздуха остается на 3-8 градусов выше нормы.