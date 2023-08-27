



В России подтвердили гибель Евгения Пригожина

Следственный комитет РФ объявил, что установлены личности всех 10 погибших в результате крушения самолета в Тверской области.



“В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе”, – сообщил СК.



Следственный комитет РФ не назвал имен погибших. Но Росавиация после крушения самолета заявила, что на борту, в числе прочих, были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной “Вагнер”), в честь которого была названа ЧВК.

