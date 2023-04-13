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Россия подняла по тревоге истребитель из-за самолета ВВС Норвегии
13.04.2023 19:17 Алина Груднева

Россия подняла по тревоге истребитель из-за самолета ВВС Норвегии

В четверг, 13 апреля, ВВС России экстренно подняли в воздух истребитель МиГ-29 для сопровождения норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем.

По данным минобороны РФ, это произошло, когда воздушное судно приблизилось в границе.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель", - сказано в заявлении.

По данным российского оборонного ведомства, экипаж идентифицировал воздушную цель как "самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.

Уточняется, что истребитель вернулся на аэродром после того, как норвежский самолет удалился.
 

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