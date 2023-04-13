



Россия подняла по тревоге истребитель из-за самолета ВВС Норвегии

В четверг, 13 апреля, ВВС России экстренно подняли в воздух истребитель МиГ-29 для сопровождения норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем.



По данным минобороны РФ, это произошло, когда воздушное судно приблизилось в границе.



"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель", - сказано в заявлении.



По данным российского оборонного ведомства, экипаж идентифицировал воздушную цель как "самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.



Уточняется, что истребитель вернулся на аэродром после того, как норвежский самолет удалился.

