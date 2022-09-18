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Россия перемещает ракеты из Санкт-Петербурга в сторону Украины - СМИ
18.09.2022 18:46 Ольга Белозерова

Россия перемещает ракеты из Санкт-Петербурга в сторону Украины - СМИ

Издание Yle сообщает, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет из района Санкт-Петербурга в сторону Украины.

По информации издания, из города могло быть вывезено оборудование для систем С-300. 

Спутниковые снимки показывают, что мобильные огневые платформы и ракеты "исчезли" с базы, которая находится на Карельском перешейке, что возле Санкт-Петербурга. 

"Согласно снимкам, четыре зенитных базы остались без оборудования", - заявил военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд.

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