



Россия перемещает ракеты из Санкт-Петербурга в сторону Украины - СМИ

Издание Yle сообщает, что Россия перемещает большое количество зенитных ракет из района Санкт-Петербурга в сторону Украины.



По информации издания, из города могло быть вывезено оборудование для систем С-300.



Спутниковые снимки показывают, что мобильные огневые платформы и ракеты "исчезли" с базы, которая находится на Карельском перешейке, что возле Санкт-Петербурга.



"Согласно снимкам, четыре зенитных базы остались без оборудования", - заявил военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд.