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Россия отправит на свалку одну из самых больших подводных лодок в мире
09.02.2023 09:51 Евгения Маркова

Россия отправит на свалку одну из самых больших подводных лодок в мире

Российский военно-морской флот выводит из эксплуатации подводную лодку с баллистическими ракетами, которая была на вооружении со времен холодной войны.

"Подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из состава ВМФ России", - сообщил агентству ТАСС глава Российского движения поддержки флота Владимир Мальцев. - "Он будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими единицами этого проекта".

"Дмитрий Донской" был заложен на Севмаше в 1976 году и спущен на воду в 1980 году. Когда-то был одной из крупнейших подводных лодок в мире  по данным ТАСС. 

По сообщению ТАСС, шесть подлодок типа "Акула" были построены и включены в состав Северного флота Советского Союза. Три субмарины класса "Акула" были утилизированы при финансовой поддержке США после распада Советского Союза.

Также сообщили, что две подлодки "Архангельск" и "Северсталь" также выведены из эксплуатации и ждут утилизации.
 

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