



Россия отправит на свалку одну из самых больших подводных лодок в мире

Российский военно-морской флот выводит из эксплуатации подводную лодку с баллистическими ракетами, которая была на вооружении со времен холодной войны.



"Подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из состава ВМФ России", - сообщил агентству ТАСС глава Российского движения поддержки флота Владимир Мальцев. - "Он будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими единицами этого проекта".



"Дмитрий Донской" был заложен на Севмаше в 1976 году и спущен на воду в 1980 году. Когда-то был одной из крупнейших подводных лодок в мире по данным ТАСС.



По сообщению ТАСС, шесть подлодок типа "Акула" были построены и включены в состав Северного флота Советского Союза. Три субмарины класса "Акула" были утилизированы при финансовой поддержке США после распада Советского Союза.



Также сообщили, что две подлодки "Архангельск" и "Северсталь" также выведены из эксплуатации и ждут утилизации.

