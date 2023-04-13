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Россия оштрафовала владельца Википедии за "фейки" о войне в Украине
13.04.2023 13:11 Евгения Маркова

Россия оштрафовала владельца Википедии за "фейки" о войне в Украине

Московский суд в четверг оштрафовал Фонд Викимедиа, владельца онлайн-энциклопедии Википедия, на 2 миллиона рублей (24 525 долларов США) за то, что он не удалил содержимое страниц, которое суд назвал "фейковой информацией" о военной кампании России в Украине, сообщает "Интерфакс".

Фонд Викимедиа подвергся ряду штрафов, поскольку Москва преследует независимые источники информации. Викимедиа ранее заявляла, что информация, на которую жалуются российские власти, была получена из надежных источников и соответствует стандартам Википедии.
 

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