



Россия оштрафовала владельца Википедии за "фейки" о войне в Украине

Московский суд в четверг оштрафовал Фонд Викимедиа, владельца онлайн-энциклопедии Википедия, на 2 миллиона рублей (24 525 долларов США) за то, что он не удалил содержимое страниц, которое суд назвал "фейковой информацией" о военной кампании России в Украине, сообщает "Интерфакс".



Фонд Викимедиа подвергся ряду штрафов, поскольку Москва преследует независимые источники информации. Викимедиа ранее заявляла, что информация, на которую жалуются российские власти, была получена из надежных источников и соответствует стандартам Википедии.

