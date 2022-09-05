Россия обвинила Украину в провокациях на ЗАЭС
Министерство обороны РФ в очередной раз обвинило Украину в "провокациях" на Запорожской АЭС.
По данным оборонного ведомства, 4 сентября ВСУ якобы использовали ударный беспилотник на территории ЗАЭС.
В МО РФ утверждают, что БПЛА удалось сбить средствами радиоэлектронной борьбы. Также Россия обвинила Украину в обстреле Энергодара.
В МО РФ утверждают, что БПЛА удалось сбить средствами радиоэлектронной борьбы. Также Россия обвинила Украину в обстреле Энергодара.