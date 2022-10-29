



Россия обсуждала ядерные удары по Германии - Spiegel

За несколько недель до вторжения в Украину российская армия обсуждала сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение в конце прошлого года.



Целями ядерных ударов, по данным разведки, должны были стать Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.



Эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному. Использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях – это также происходило во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.



Но с другой стороны, эксперты считают, что россияне намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад, потому что знали, что их прослушивают.



Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов, и реальная подготовка к атаке не ведется.

