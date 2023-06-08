



Россия обстреляла ракетами Умань есть пострадавшие и разрушения

Россияне сегодня, 8 июня, обстреляли ракетами Умань, в результате вражеского удара есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



"Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашему Уманскому району. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - рассказал Табурец.



По его словам, из-за вражеской атаки ранения по меньшей мере получили восемь человек. Двое - в тяжелом состоянии.



Табурец отметил, что на месте происшествия уже работают службы. Детали удара устанавливают.



О взрывах в Черкасской области некоторое время назад сообщали украинские телеграмм-каналы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, однако сейчас она продолжает действовать только в некоторых центральных, южных и восточных регионах страны.