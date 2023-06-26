



Россия нанесла авиаудар по Сирии: 11 погибших, более 30 раненых

Россия нанесла авиаудары по рынку в сирийском Идлибе и окраине города Джиср-эш-Шугур, убиты не менее 11 человек, около 30 получили ранения. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).



Правозащитная организация заявила, что в результате российских авиаударов по провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе несколько детей.



Правозащитники говорят о двух ударах. Первый был нанесен по многолюдному рынку в городе Джиср-эш-Шугур, в результате погибли не менее 9 человек – трое комбатантов и шесть мирных жителей, в том числе два ребенка.



Еще четыре человека были убиты в результате атаки в пригороде Идлиба, среди погибших один комбатант и трое гражданских.



Ранения в результате российских авиационных ударов получили не менее 30 человек.



По данным SOHR, за 2023 год это первая российская атака в Сирии с человеческими жертвами.

