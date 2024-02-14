



Россия: 67-летняя женщина приговорена к 10 годам за поджог военкомата

Российский суд 14 февраля приговорил 67-летнюю женщину к 10 годам лишения свободы за поджог военкомата в Санкт-Петербурге.



Жумангуль Курбанова рассказала, что совершить поджог ей поручили люди, которые позвонили ей и убедили, что, бросив бутылку с зажигательной смесью в военкомат, она поможет правоохранительным органам в поимке преступников.



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После того как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года, десятки людей по всей России, задержанных за бросание бутылок с зажигательной смесью в призывные пункты, заявили, что стали жертвами телефонного розыгрыша.

