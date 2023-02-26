



Российского режиссера Лисовского задержали сразу после 15 суток ареста

Режиссера “Театра переходного периода” Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста. На режиссера составили новый протокол, сообщила его дочь Ева Лисовская.



По словам Лисовской, ее отец сейчас находится в отделении полиции Центра временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово. Ему вменяют неповиновение сотрудникам правоохранительных органов из-за отказа садиться в полицейскую машину. По данным девушки, заседание суда состоится 27 февраля.



Информацию о задержании и новом протоколе в отношении Лисовского также подтвердил адвокат от “ОВД-Инфо” Алан Качмазов.



Всеволода Лисовского задержали утром 10 февраля 2023 года. Вечером того же дня суд назначил режиссеру 15 суток ареста по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции.



В мае и сентябре 2022 году Лисовского дважды задерживали во время показа спектакля по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта “Страх и отчаяние в Третьей империи”. В ноябре суд оштрафовал режиссера на 50 тысяч рублей по протоколу о “дискредитации” российской армии.