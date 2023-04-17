



Российского оппозиционера приговорили к 25 годам лишения свободы

Московский городской суд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает “Медиазона”.



Кара-Мурзу судили по трем статьям Уголовного кодекса — о распространении “фейков” про российскую армию, об осуществлении деятельности “нежелательной” организации (из-за сотрудничества с фондом “Открытая Россия”) и о “государственной измене”. Обвинение просило приговорить политика именно к такому сроку – 25 лет лишения свободы.



Как сообщает “Медиазона”, наказание назначено путем частичного сложения сроков – семь лет по делу о “фейках”, три года по делу о “нежелательной” организации и 18 лет по делу о “госизмене”.



Защита Кара-Мурзы будет добиваться, чтобы его освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката политика Марию Эйсмонт. Адвокаты обвиняемого рассказывали, что у политика за год, который он провел под арестом, резко ухудшилось состояние здоровья, он похудел в СИЗО на 22 килограмма. По словам адвоката Вадима Прохорова, у Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия нижних конечностей – такой диагноз входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Прохоров полагает, что эта болезнь, вероятно, стала следствием отравлений Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.