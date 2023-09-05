



Российского чиновника, предупреждавшего о мошенниках, “развели” на 240 тысяч

Директор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) попался на удочку телефонных мошенников. Об этом сообщает Mash.



По данным канала, 64-летнему Виталию Ушакову позвонила девушка, которая представилась сотрудницей “Госуслуг”, и рассказала, что чиновнику полагается бесплатная путевка в санаторий. Ушаков от поездки отказался, тогда девушка сообщила, что ее стоимость могут вернуть деньгами, нужны только данные банковской карты и код из СМС. Ушаков всё продиктовал.



Таким образом мошенникам удалось украсть у него 240 тысяч рублей.



Интересно, что возглавляемое Ушаковым агентство часто публикует памятки о том, какие бывают виды телефонного мошенничества и как на него не попасться. Также агентство занимается освещением работы судебной системы РФ.