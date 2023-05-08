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Российского блогера Нечаеву заподозрили в неуплате налогов - Mash
08.05.2023 20:36 Евгения Маркова

Российского блогера Нечаеву заподозрили в неуплате налогов - Mash

Налоговая служба РФ заподозрила известного блогера Ольгу Нечаеву в неуплате налогов на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, ФНС занялась проверкой Нечаевой с середины марта из-за бизнес-схем с онлайн-курсами.

Изначально проекты блогера оформили на ее тетю, потом владельцем стала мать Нечаевой, а затем бизнес переписали на саму Ольгу.

Нечаева известна по марафону "Голые деньги", а также циклу онлайн-лекций по похудению. Ее аудитория в социальных сетях составляет четыре миллиона подписчиков.

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