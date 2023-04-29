



Российское телевидение выдало кадры из Умани за "обстрел Донбасса" - видео

Российские пропагандисты выдали видео разрушенного ракетой в Умани дома за кадры якобы обстрела украинскими военными оккупированных территорий Донбасса.



Видео разрушенного здания российской ракетой использовал пропагандистский телеканал "Россия 1", передает " Настоящее время ".



"Русское телевидение выдало кадры разрушенной девятиэтажки в Умани за "обстрел Донбасса украинскими боевиками", - говорится в сообщении.



Накануне 28 апреля российская ракета разрушила подъезд многоквартирного дома в Умани в Черкасской области Украины. Погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе шестеро детей.





Российский пропагандист Владимир Соловьев также выдал видео из Умани за "обстрел Донбасса".



