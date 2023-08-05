



Российский юноша получил шесть лет тюрьмы за госизмену

Суд в Курской области России, которая граничит с Украиной, приговорил 19-летнего мужчину из Сибири к шести годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.



Как сообщила пресс-служба суда 3 августа, новосибирец Данил Бердюгин признан виновным в подготовке к государственной измене и попытке незаконного пересечения границы. Других подробностей не сообщается, так как судебный процесс, начавшийся 26 июля, проходил в закрытом режиме.



Бердюгин принял участие в антивоенных митингах и подписал несколько петиций в Новосибирске с требованием положить конец ничем не спровоцированному вторжению России в Украину, начатому в феврале 2022 года .

