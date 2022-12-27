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Российский военнослужащий получил срок за отказ участвовать в СВО
27.12.2022 13:28 Наталья Богинская

Российский военнослужащий получил срок за отказ участвовать в СВО

В Петропавловске-Камчатском военнослужащий получил срок за то, что решил отказаться от участия в военной операции в Украине. Известно, что его приговорили к одному году и восьми месяцам в колонии-поселении. Об этом сообщают российские СМИ.
 
По информации источника, 6 октября военнослужащий находился в военно-следственном отделе СКР по гарнизону Петропавловск-Камчатский. Он отказался от выполнения приказа командира, который сообщил о необходимости поездки в зону военных действий в Украину.

В настоящий момент осужденный уже подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.
 

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