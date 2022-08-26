



Российский танкер налетел на катер у берегов Турции

В Турции напротив пролива Дарданеллы российский танкер Karakuz налетел на катер.



Согласно информации местных СМИ, инцидент произошел ориентировочно в 21:00 25 августа.



"140-метровый танкер Karakuz, следовавший из россии в Грецию, и лодка с двумя людьми на борту столкнулись перед проливом Дарданеллы. Хотя жертв нет, поврежденный катер дал задний ход и отошел к причалу,"– говорится в сообщении.



Береговая охрана Турции была уведомлена о происшествии, а катер был отбуксирован к турецкому полуострову Галлиполи.