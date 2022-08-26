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Российский танкер налетел на катер у берегов Турции
26.08.2022 06:47 Александр Юзовский

Российский танкер налетел на катер у берегов Турции

В Турции напротив пролива Дарданеллы российский танкер Karakuz налетел на катер.

Согласно информации местных СМИ, инцидент произошел ориентировочно в 21:00 25 августа.

"140-метровый танкер Karakuz, следовавший из россии в Грецию, и лодка с двумя людьми на борту столкнулись перед проливом Дарданеллы. Хотя жертв нет, поврежденный катер дал задний ход и отошел к причалу,"– говорится в сообщении.

Береговая охрана Турции была уведомлена о происшествии, а катер был отбуксирован к турецкому полуострову Галлиполи.

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