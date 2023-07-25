



Российский самолет сбил ракетой американский беспилотник над Сирией - ВВС США

Соединенные Штаты заявили, что российский истребитель на выходных сбил ракетой американский беспилотник над Сирией, а Вашингтон снова обвинил Москву в "непрофессиональном поведении" в небе.



В заявлении Центрального ВВС США во вторник говорится, что российский самолет "пролетел в опасной близости" от американского беспилотника MQ-9 рано утром в воскресенье, "преследуя" беспилотник и "запустив осветительные ракеты с позиции над головой".



"Одна из российских ракет попала в американский MQ-9, серьезно повредив его винт. К счастью, оператор MQ-9 смог сохранить полет и благополучно доставить БПЛА на базу. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", — сказал генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, командующий Центральным командованием ВВС США.



В заявлении Центрального ВВС США во вторник говорится, что американский беспилотник, пораженный российской ракетой, выполнял "миссию по уничтожению объектов" террористической группировки "Исламское государство", которая ранее контролировала обширные участки территории в Сирии и Ираке.

