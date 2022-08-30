



Российский оппозиционер арестован за пост в Facebook с критикой правительства

Российский еврейский оппозиционер Леонид Гусман был отправлен под административный арест на 15 суток после публикации поста, в котором он сравнил руководство России с нацистской Германией. Приговор, вынесенный Гусману, является максимальным наказанием по этой статье.



Ранее он был арестован в связи с наличием у него израильского гражданства, о котором Гусман не уведомил российские власти в 2018 году. По факту "сокрытия иностранного гражданства" было возбуждено уголовное дело, а Гусмана объявили в федеральный розыск.ё



"Он был задержан полицией у входа на станцию ​​метро "Фрунзенская", — написал адвокат Гусмана Михаил Бирюков в Facebook.



Гусман — активный оппозиционер против режима президента Путина. По его словам, Путин нанес больше вреда вторжением России в Украину, чем любой другой лидер со времен Иосифа Сталина, и что Россия больше не является демократической страной.



"Путин не восстанавливает Советский Союз. Он пытается построить что-то другое, более уродливое", - написал Гусман в своем крамольном посте.