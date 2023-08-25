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Российский олигарх, желавший пожизненного правления Путина, вывез семью в США | Фото: скриншот Твиттер
25.08.2023 21:15 Наталья Богинская

Российский олигарх, желавший пожизненного правления Путина, вывез семью в США

Один из самых богатых бизнесменов России, владелец Crocus Group Араз Агаларов, зарабатывающий на государственных подрядах, смог избежать западных санкций. 

Кроме того, прошлым летом он переписал свою недвижимость в Майами на жену Ирину Агаларову. Проживает в роскошной квартире за 4,3 млн долларов на острове Fisher Island и его дочь Шейла. 

The Insider также обнаружил, что у членов семьи есть гражданство США – Агаларовы числятся среди американских избирателей. 

В 2012 году Агаларов говорил: “Для России Путин – идеальный вариант. Если бы он согласился [на пожизненное правление], то я только приветствовал бы. Страна развалится с вашим Навальным”.

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