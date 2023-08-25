



Российский олигарх, желавший пожизненного правления Путина, вывез семью в США

Один из самых богатых бизнесменов России, владелец Crocus Group Араз Агаларов, зарабатывающий на государственных подрядах, смог избежать западных санкций.



Кроме того, прошлым летом он переписал свою недвижимость в Майами на жену Ирину Агаларову. Проживает в роскошной квартире за 4,3 млн долларов на острове Fisher Island и его дочь Шейла.



The Insider также обнаружил, что у членов семьи есть гражданство США – Агаларовы числятся среди американских избирателей.



В 2012 году Агаларов говорил: “Для России Путин – идеальный вариант. Если бы он согласился [на пожизненное правление], то я только приветствовал бы. Страна развалится с вашим Навальным”.