



Российский хоккеист в Канаде погиб, выпав из окна

Причиной гибели российского хоккеиста Абакара Казбекова, предположительно, стало падение из окна многоэтажного дома, сообщает CTV.



О гибели 18-летнего спортсмена, выступавшего за канадский клуб London Knights, стало известно 17 декабря. При этом информация о причинах его гибели не уточнялась.



Игрок из Москвы выступал в составе клуба с начала прошлого сезона. Ранее он играл в российских лигах до 16 и до 18 лет.



По данным телеканала, тело хоккеиста было найдено в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов в канадском городе Лондон.

В настоящее время по факту случившегося ведется расследование.

