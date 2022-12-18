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Российский хоккеист в Канаде погиб, выпав из окна
18.12.2022 08:08 Аркадий Бочаровский

Российский хоккеист в Канаде погиб, выпав из окна

Причиной гибели российского хоккеиста Абакара Казбекова, предположительно, стало падение из окна многоэтажного дома, сообщает CTV.

О гибели 18-летнего спортсмена, выступавшего за канадский клуб London Knights, стало известно 17 декабря. При этом информация о причинах его гибели не уточнялась.

Игрок из Москвы выступал в составе клуба с начала прошлого сезона. Ранее он играл в российских лигах до 16 и до 18 лет.

По данным телеканала, тело хоккеиста было найдено в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов в канадском городе Лондон.
В настоящее время по факту случившегося ведется расследование.
 

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