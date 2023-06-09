



Российский губернатор сообщил о падении БПЛА возле нефтебазы в Курске

В российском Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Никаких повреждений это падение якобы не вызвало.



Об этом сообщил губернатор Курской области Романа Старовойта в Telegram.



"Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте", - написал чиновник страны-агрессора.



При этом он добавил, что на месте инцидента работают дежурные группы спецслужб и "ситуация находится под контролем".



