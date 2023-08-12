



Российский город уходит под воду из-за прорыва дамбы

В российском Уссурийске, Приморский край, прорвало дамбу из-за ливней.



По данным российских СМИ, город начал уходить под воду.



Дамбу прорвало из-за экстремальных осадков. 11 мая выпало за день выпало 117 мм, в то время, как месячная норма - 120-130 мм.



Из-за прорыва дамбы поток воды сносит мосты. Улице в городе затапливает.



Жителям приходится передвигаться по городу на лодках. Ночью эвакуировали около 200 человек. Информация о пострадавших уточняется.

