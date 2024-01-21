



Российский частный самолет, предположительно, разбился в Афганистане

Московские авиационные власти сообщают, что зарегистрированный в России самолет с шестью людьми на борту исчез с экранов радаров над Афганистаном, после того как местная афганская полиция сообщила, что получила сообщение о крушении самолета.



Российский частный самолет, на борту которого находились шесть человек, предположительно, разбился в отдаленном районе сельской местности Афганистана, сообщили власти.



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В воскресенье, 21 января российские власти гражданской авиации сообщили, что пропал самолет Dassault Falcon 10 с четырьмя членами экипажа и двумя пассажирами на борту.



Самолет, зарегистрированный в России, "перестал выходить на связь и исчез с экранов радаров", заявили власти. По описанию, самолет вылетел из таиландского международного аэропорта У-Тапао-Районг - Паттайя.



Ранее пресс-секретарь афганского региона Забихулла Амири сообщил, что пассажирский самолет разбился в субботу вечером в горной местности недалеко от района Зебак в провинции Бадахшан.



"Самолет потерпел крушение, но его местонахождение пока неизвестно. Мы отправили команды, но они еще не прибыли", - сказал Амири агентству AFP.

Однако в заявлении талибов Абдул Вахид Раян, представитель министерства информации и культуры Талибана, назвал самолет "принадлежащим марокканской компании" и назвал причину крушения - "проблему с двигателем".



Представители гражданской авиации Индии также сказали что у самолета марокканская регистрация, после того как ранее ошибочно сообщили, что это был индийский самолет.

