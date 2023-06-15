



Российский антивоенный активист умер в тюрьме после жестокого обращения

Российский антивоенный активист скончался в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, где, как он утверждал, с ним жестоко обращались, сообщила его адвокат.

Ирина Гак, адвокат 40-летнего Анатолия Березикова, сообщила в видео, размещенном в Facebook, что труп ее клиента был доставлен в морг в среду, хотя это должно было произойти в четверг.



На видео, которое было снято в среду, видно, как Гак стоит возле центра содержания под стражей, где содержался Березиков, поскольку скорая помощь, по ее словам, прибыла сюда, чтобы забрать его тело. Агентство Reuters не смогло независимо проверить ее версию.



Связаться с Гак по телефону не удалось. В следственном изоляторе Reuters заявили, что не будут разглашать никакой информации о Березикове.



На видео Гак сказала, что Березиков жаловался на избиения и пытки электрическим током и сказал ей, что опасается за свою жизнь.



ОВД-Инфо, мониторинговая группа по правам человека, процитировала неназванного сотрудника изолятора, который сообщил, что Березиков покончил с собой в своей камере.



По словам Гак, Березиков был арестован после того, как расклеил по городу листовки, рекламирующие проект правительства Украины под названием “Хочу жить”, который помогает российским солдатам добровольно сдаться.







