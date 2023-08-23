



Российский аналитик: такое окончание мятежа Пригожина подводит черту под СВО

Российский “аналитик” Игорь Смирнов разразился гневным постом в связи с вероятной ликвидацией Е. Пригожина.



Смирнов пишет: “Такое окончание мятежа Евгения Пригожина подводит черту и под СВО. Продолжать всерьез войну после ТАКОГО не получится. Что-то внутри системы окончательно оборвалось. Что-то честное и воинское. Без которого нельзя побеждать в войне. Но можно продолжать пилить ресурсы. И вот это лишь как бы укрепилось. Но это укрепление иллюзорно.



На символическом уровне всё происходящее окончательно подводит черту под определенной эпохой государства Российского. Наступает другая эпоха - новая, неведомая, почти не видимая".

