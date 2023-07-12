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Российских туристов не пустили в Израиль: отобрали паспорта в аэропорту
12.07.2023 16:54 Ирина Демьянова

Российских туристов не пустили в Израиль: отобрали паспорта в аэропорту

10 туристов из России не пустили в Израиль. У них отобрали паспорта в аэропорту Тель-Авива, сообщает российский Telegram-канал Baza.
 
С отказами во въезде столкнулись россияне, прибывшие из Сочи и Минеральных Вод на отдых или по приглашению родственников.
 
Сообщается, что российские туристы находятся в аэропорту уже больше суток.

“Cотрудники аэропорта не дают им даже взять вещи из багажа. Спят все на полу, а пледы приходится выпрашивать у тех, кто смог улететь”, - отмечается в сообщении Telegram-канал.
 
Одна из туристок, прилетевшая в Тель-Авив из Нальчика с двумя детьми, рассказала, что ее документы были оформлены корректно, однако на паспортном контроле их забрали и вручили письмо о депортации, в котором указано, что женщину не пустили в страну для предотвращения нелегальной миграции.

По словам застрявших в аэропорту, сотрудники миграционной службы ведут себя “по-хамски”. 




 

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