



Российских туристов не пустили в Израиль: отобрали паспорта в аэропорту

10 туристов из России не пустили в Израиль. У них отобрали паспорта в аэропорту Тель-Авива, сообщает российский Telegram-канал Baza.



С отказами во въезде столкнулись россияне, прибывшие из Сочи и Минеральных Вод на отдых или по приглашению родственников.



Сообщается, что российские туристы находятся в аэропорту уже больше суток.



“Cотрудники аэропорта не дают им даже взять вещи из багажа. Спят все на полу, а пледы приходится выпрашивать у тех, кто смог улететь”, - отмечается в сообщении Telegram-канал.



Одна из туристок, прилетевшая в Тель-Авив из Нальчика с двумя детьми, рассказала, что ее документы были оформлены корректно, однако на паспортном контроле их забрали и вручили письмо о депортации, в котором указано, что женщину не пустили в страну для предотвращения нелегальной миграции.



По словам застрявших в аэропорту, сотрудники миграционной службы ведут себя “по-хамски”.









