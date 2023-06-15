



Российские военные грабят дома жителей Белгородской области

Российские военные, которых отправили охранять село Новая Таволжанка Белгородской области , грабят дома выехавших из села россиян. Об этом сообщает российский ресурс "Медуза" со ссылкой на местных жителей.



По их данным, 15 июня жительница эвакуированного села Новая Таволжанка в Белгородской области написала в комментариях к посту в соцсетях губернатора Вячеслава Гладкова, что российские военные, которых прислали охранять регион, взламывают дома уехавших жителей и воруют их.



"Они живут в наших домах, ведут уродливый образ жизни, алкоголь и прочее остаются в виде мусора и грязи, загаданы туалеты и дома, крадутся личные вещи и имущество. С нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки", — говорится в одном из комментариев.



Также под другим постом Гладкова сообщают, что военные РФ взламывают дома в поисках драгоценных вещей, а также занимаются вандализмом в российской деревне.



"Мы живем в селе Новая Таволжанка. Сегодня, 14 июня, мы впервые поехали посмотреть, что с домами. Два дома сломаны, одна дверь - ломом, разбиты окна… Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи, часть из них украдена, в одном из домов присутствуют акты вандализма, разбиты телевизоры, распорота мебель. В доме явно живут солдаты, во дворе обнаружили два ранее угнанных велосипеда у других соседей", — жалуются россияне.



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