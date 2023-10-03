



Российские туристы едва смогли улететь в Анталию из-за поломки самолетов: видео

Очередная группа российских туристов не смогла вовремя улететь в отпуск. На этот раз сразу два самолета оказались неисправными в аэропорту Москвы. В результате 400 пассажиров добрались до турецкой Анталии со значительным опозданием. Первый самолет развернули в воздухе из-за загоревшегося двигателя. Люди в салоне поймали легкую панику. Второй по традиции чинили уже с пассажирами на борту, пишет Telegram-канал «Русский декаданс» и публикует видео из аэропорта.



При этом все четче выявляются проблемы в российской авиаотрасли. До полного перехода на российскую авиацию компании могут просто не дотянуть. Из строя выходят критически важные части самолетов, вроде двигателей или стоек шасси, заменить которые проблематично из-за дефицита деталей.

Завершающийся туристический сезон авиакомпании кое - как вымучили, но следующий обещает быть еще более кризисным.



Хотя велик шанс, что в 2024 году никаких международных полетов может и не быть. "Росавиация" опасается рисков ареста российских самолетов в зарубежных странах.

