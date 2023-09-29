



Российские спецслужбы причастны к взрывам на военных складах Украины и ЕС

Государственное бюро расследований (ГБР) доказало причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины. Также россияне имеют отношение к диверсиям на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году.



"Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора Украины сообщили о подозрениях участникам организованной группы: бывшему начальнику ГУ Генштаба ВС РФ Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года), бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы занимал должность начальника Сил спецопераций российского ГРУ, командующему Силами спецопераций ВС РФ генерал-майору Валерию Флюстикова, командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" ГУ Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Аверьянову", - отметила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.



По ее словам, генерал Аверьянов на данный момент входит в близкий круг президента РФ и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня. Также подозрения сообщили более 25-ти непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из российских спецслужб.



"Среди них есть всемирно известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин. Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "ЛНР", а впоследствии начал работать на российские спецслужбы", - уточнила Сапьян.



После завершения всех экспертиз, планируется сообщить о подозрении еще более 50-ти действующим военнослужащим ГРУ Генштаба РФ, которые совершали диверсии на территории Украины и ЕС, и, возможно, продолжают это делать и сейчас.



По словам советника по коммуникациям, информация о военнослужащих ГРУ РФ будет предоставлена правоохранительным органам ЕС.



Сапьян также сообщила, что в ходе совместного с представителями чешских правоохранителей расследования сотрудники ГБР установили, что именно российские диверсанты взорвали военные склады в Чехии в 2014 году.



Вместе с тем, СБУ сообщает, что "по указанию Кремля в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сватово Луганской области".



Для подрыва арсенала "российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10". 29 октября 2015 года это вооружение было перемещено из временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков "Л/ДНР" в район города Первомайск Луганской области. Оттуда агрессор запустил дроны в направлении склада ВСУ в Сватово. При приближении к объекту российские беспилотники сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой. В результате вражеского попадания на складах произошла детонация всего запаса боеприпасов, которые там хранились".