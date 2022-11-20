



Российские спецслужбы готовят провокацию на АЭС в Беларуси — украинская разведка

В ближайшее время российские спецслужбы готовятся провести ряд терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности, гродненской и брестской областей. Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция «Островок», сообщили в ГУР Украины.



По данным Главного управления разведки, разработкой и реализацией “проекта” занимаются российские спецслужбы. Беларусь же просто поставили в известность.



Виновными в терактах “назначат” граждан Украины и стран НАТО, переодетых в белорусскую военную форму.



Цель российских спецслужб заключается в том, чтобы ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в белорусском обществе.



Стоит отметить, что АЭС “Островец” была построена по российскому проекту на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм.



Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции «Островец» и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации. Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования. Литва ещё летом объявила о внедрении мер безопасности из-за вероятности аварии на станции.