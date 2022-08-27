



Российские шпионы следили за учениями украинских солдат в Германии - СМИ

Служба военной контрразведки Германии считает, что российские шпионы могли следить за тем, как украинские военные проходят обучение в Германии.



В материале Spiegel говорится, что как только Соединенные Штаты и Германия весной объявили, что украинские солдаты будут обучаться обращению с западным оружием, таким как Panzerhaubitze 2000, "агенты Москвы, по-видимому, активизировались".



Власти заметили перед военными объектами в Графенвере и Идар-Оберштайне, где проходят обучение украинцы, подозрительные автомобили. Рядом с тренировочными базами также были замечены мини-дроны.



По словам инсайдеров, специальные сканеры могли использоваться шпионами для слежки за данными мобильных телефонов украинцев.