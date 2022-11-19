



Российские самолеты "провоцировали" корабли НАТО в Балтике

Альянс НАТО заявил в пятницу о том, что два российских истребителя совершили «небезопасный и непрофессиональный облет» кораблей альянса во время обычных операций в Балтийском море, пишет "Голос Америки"



Военно-морское командование НАТО заявило, что в четверг утром самолеты пролетели над кораблями "на высоте 300 футов (91 метр) и на расстоянии 80 ярдов (73 метра)" после того, как российские пилоты не ответили на сообщения натовских военных.



"НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений ПВО, а также из-за высоты и близости самолетов, — говорится в заявлении. — Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев".



В заявлении говорится, что силы НАТО "действовали ответственно" в соответствии с существующими правилами.



"НАТО будет надлежащим образом реагировать на любое вмешательство в свою законную деятельность в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наших самолетов, кораблей или их экипажи. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы", — говорится в сообщении.



Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и Россией из-за вторжения Москвы в Украину.



Группа НАТО в Балтийском море, включающая голландские, норвежские и датские корабли, проводит операции по расширению сотрудничества с Финляндией и Швецией, которые находятся на пути к вступлению в альянс.