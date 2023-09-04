



Российские молодожены устроили дебош в турецком отеле

В соцсетях обсуждают ситуацию, возникшую в отеле Meril Club 4* в турецком Мармарисе. Невеста из России устроила в соцсетях истерику из-за того, что их оштрафовали на 200 евро в турецком отеле. О "несправедливости" она написала на одном из российских сайтов для отзывов.



По словам туристки, в их номере “стеклянная дверь душевой кабины соскочила с роликовых креплений и стекло “разорвало на кучу осколков”, ранив ее молодого человека. Россиянка была вынуждена просить на ресепшене что-то, чтобы обработать раны, а оставшуюся ночь они "вытаскивали друг у друга стекла и подметали номер". На следующий день россияне решили добиваться компенсации за полученные увечья.



"Владелец отеля сказал, что мы вчера были пьяны, вели себя неприлично, он лично завел нас в номер, где мы разбили стекло. И теперь отель выставляет нам штраф", – написала автор гневного отзыва.



Администрация отеля потребовала от туристов-молодоженов заплатить штраф за разбитое стекло в размере 6 тысяч лир. Представитель туроператора посоветовал своим клиентам оплатить штраф, поскольку из-за отказа у них "могут возникнуть проблемы" при выезде из отеля. В то же время он добавил, что при желании они могут обратиться в полицию и им предоставят им услуги гида-переводчика. В жандармерии туристам тоже порекомендовали заплатить за разбитое стекло, взять документ об оплате и уже потом, после возвращения в Россию, предъявить претензию туроператору.



"Из 7 дней свадебного путешествия шесть я провела в ужасном стрессе. Нашу жизнь подвергли опасности, нас оболгали, выставили штраф и испортили отпуск", – сокрушается скандальная невеста.