



Российские хакеры хотят усилить атаки в Европе, - британская разведка

Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров. Об этом сообщает Reuters.



"Некоторые заявили о желании добиться более разрушительного воздействия на важнейшую западную национальную инфраструктуру, в том числе в Британии", - говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности, которое входит в состав разведывательного агентства.



По мнению аналитиков центра, группы хакеров действуют по идеологическим мотивам и поддерживают интересы РФ, но в то же время они не подлежат государственному контролю, что делает их менее предсказуемыми.



Успешная кибератака на важнейшую национальную инфраструктуру, такую ​​как энергосистема или система водоснабжения, может быть очень разрушительной и нанести серьезный реальный ущерб.



Стоит отметить, что в одном из строго засекреченных документов, которые недавно были размещены в Интернете, говорилось о пророссийской хакерской группе под названием "Заря", которая проникла в сети газовой инфраструктуры Канады.



Ранее мы писали, что в ЕС объявили о плане на 1,2 миллиарда долларов для противодействия угрозам кибербезопасности. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявлял, что Евросоюз готовит развертывание специального "киберщита" для противодействия угрозам в информационном пространстве.