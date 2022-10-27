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Российские хакеры атаковали серверы Сената Польши
27.10.2022 17:50 Евгения Маркова

Российские хакеры атаковали серверы Сената Польши

Маршал Сената Польши Томаш Гродзкий сообщил о мощной кибератаке на серверы верхней палаты польского парламента, сообщает RMF24.

"В течение последних 40 минут на наши серверы была осуществлена мощная хакерская атака", - объявил Гродзкий во время заседания Сената перед полуднем.

"Я не знаю, связано ли это с нашим вчерашним решением о признании властей Российской Федерации террористическим режимом, или это просто стечение обстоятельств". - заявил он.

Маршал добавил, что IT-специалисты работают над устранением проблемы.

"Сайт уже восстановлен. Но документы печатаются, чтобы быть доставленными вам (сенаторам), и через интернет по резервному соединению, чтобы быть отправленными удаленным сенаторам. Также мне показывают, что это займет еще 10 минут, но ситуация уже, так сказать, движется к улучшению", - подчеркнул Гродзкий.

Напомним, 26 октября Сенат Польши единогласно, 85 голосами, принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник официальный сайт Кнессета рухнул в результате атаки российских хакеров. 

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