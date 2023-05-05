



Российские хакеры атаковали Сенат Франции

Сайт Сената Франции с утра пятницы был заблокирован в результате хакерской атаки российской группировки NoName, пишет Le Soir



"Доступ к веб-сайту Сената был нарушен с сегодняшнего утра, наша команда полностью мобилизована для устранения неполадок", — говорится в заявлении Сената.



Хакеры взяли на себя ответственность за взлом сайта, написав в Telegram, что атака осуществлена из-за поддержки Украины со стороны Парижа.



"Мы прочитали в СМИ, что Франция работает с Украиной над новым пакетом помощи, который может включать оружие, а также заявления министра иностранных дел Катрин Колонны и мы заблокировали сайт французского Сената", – говорится в сообщении хакеров.



Группа также утверждает, что атаковала сайт Национального центра космических исследований, один из сайтов министерства труда и сайт компании Naval Group, специализирующейся на строительстве военно-морских оборонительных сооружений.



В марте NoName взяла на себя ответственность за атаку на сайт Национальной ассамблеи Франции.



NoName, созданная в марте 2022 года, является одной из примерно 80 российских хакерских групп, которые нацелены на госучреждения и компании в странах, поддерживающих Украину, в том числе в странах Западной Европы.



Франция, одна из их постоянных целей, за последние месяцы стала свидетелем нескольких таких атак. В среду сайты нескольких французских мэрий также подверглись атакам российских хакеров. Хакеры нацелились на IT-компанию Abtel, базирующуюся в Ниме, на которой расположены сайты нескольких городских советов, в том числе Бри-сюр-Марн (Валь-д-Марн), Жузье в Ивелине и Амберье-ан-Бюже в Эне.