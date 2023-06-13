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хакер
13.06.2023 01:36 Евгения Маркова

Российские хакеры атаковали правительственные сайты Швейцарии

В понедельник несколько правительственных веб-сайтов Швейцарии были недоступны из-за кибератаки, ответственность за которую взяла на себя российская группа хакеров NoName. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

Под DDoS-атаки попали различные интернет-страницы Федеральной администрации Швейцарии и предприятий, связанных со страной. Сайт швейцарского правительства также остается недоступным.

"Швейцарский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) вместе с административными подразделениями анализирует атаку и определяет необходимые меры для преодоления ее последствий", – говорится в сообщении.

DDoS-атака – это кибернападение, целью которого является перегрузка веб-сайтов и программ целевыми запросами для потери доступа к ним. Данные при атаках такого типа не теряются.

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