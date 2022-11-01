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Российские хакеры атаковали минфин США
01.11.2022 18:59 Алина Груднева

Российские хакеры атаковали минфин США

В прошлом месяце министерство финансов США подверглось нападению пророссийской хакерской группы.

 
Об этом сообщил Reuters советник по кибербезопасности в министре финансов Тодд Конклин.
 
По его словам, этот инцидент практически не вызвал сбоев. Конклин подтвердил, что усиленный подход минфина США к кибербезопасности финансовой системы работает.
 
Министерство финансов приписало DDoS-атакт российским хакерам Killnet, которые взяли на себя ответственность за взлом веб-сайтов аэропортов США в октябре и нескольких госучреждений.

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